Giro d'Italia 2022, Mikel Landa: "Difficile la salita nella prima parte, contento di essere arrivato tra i migliori" (Di domenica 15 maggio 2022) Passano gli anni ma Mikel Landa è sempre lì. Il ciclista spagnolo della Bahrain-Victorious si conferma come uno degli scalatori più performanti della carovana, rimanendo sempre nelle posizioni buone durante l'ascesa verso il Blockhaus e risultando uno dei più attivi assieme a Romain Bardet (Team DSM) e Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) nella nona tappa del Giro d'Italia 2022. Nonostante sia stato tra i più vispi di tutti, non è riuscito mai a creare il vuoto nello scrollarsi di dosso i propri avversari, tanto è vero che si è dovuto accontentare alla fine del quarto posto di giornata. Alla fine però può essere soddisfatto dell'andamento della giornata, salendo fino al settimo posto nella generale a 29" da Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo).

