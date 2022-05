Flavio Insinna è sposato e ha figli? Moglie, malattia e vita privata (Di domenica 15 maggio 2022) Chi è Flavio Insinna, il conduttore e attore che ha fatto parte della giuria de Il Cantante Mascherato, insieme a Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e Arisa. L’artista ha preso parte al film A muso duro, in onda su Rai 1 lunedì 16 maggio 2022. Flavio Insinna: biografia e carriera Flavio Insinna, 56 anni, è nato a Roma il 3 luglio 1965: il padre era originario di Vallelunga Pratameno, in Sicilia. Da adolescente, il conduttore si è diplomato al liceo classico e, nel 1986, ha tentato di entrare nell’Arma dei Carabinieri, senza successo. Successivamente, inizia a frequentare la scuola di recitazione Alessandro Fersen, diplomandosi nel 1990 al “Laboratorio di esercitazioni sceniche” diretto da Gigi Proietti e cominciando la sua carriera artistica. La carriera di Flavio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 15 maggio 2022) Chi è, il conduttore e attore che ha fatto parte della giuria de Il Cantante Mascherato, insieme a Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e Arisa. L’artista ha preso parte al film A muso duro, in onda su Rai 1 lunedì 16 maggio 2022.: biografia e carriera, 56 anni, è nato a Roma il 3 luglio 1965: il padre era originario di Vallelunga Pratameno, in Sicilia. Da adolescente, il conduttore si è diplomato al liceo classico e, nel 1986, ha tentato di entrare nell’Arma dei Carabinieri, senza successo. Successivamente, inizia a frequentare la scuola di recitazione Alessandro Fersen, diplomandosi nel 1990 al “Laboratorio di esercitazioni sceniche” diretto da Gigi Proietti e cominciando la sua carriera artistica. La carriera di...

Advertising

shalomroma : Shalom ha intervistato @insinnaflavio che in un film tv per @RaiUno interpreterà Antonio Maglio, il medico che co… - SMSNEWSOFFICIAL : A #DomenicaIn ospiti @maramaionchi @OriettaBerti #SandraMilo @InArteMorgan @insinnaflavio @VPivetti… - SolidaliaFlavio : RT @Adriana1957911: Inquinamento: Flavio Insinna, ‘Taranto non può essere una città di sacrificio’ (Video) - studiomarzocchi : Il 16 maggio, in prima serata su Rai Uno, Flavio Insinna è Antonio Maglio in “A Muso duro” - SMSNEWSOFFICIAL : A “Domenica In” ospiti Mara Maionchi, Orietta Berti, Sandra Milo, Morgan, Flavio Insinna, Veronica Pivetti, Teo Teo… -