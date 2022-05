Finlandia e Svezia nella Nato? Ecco cosa può chiedere in cambio Erdogan (Di domenica 15 maggio 2022) Il “no” che è diventato poi “nì” di Recep Tayyip Erdogan all’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato ha provocato una delle prime vere scosse all’interno della Nato. Frasi il cui tiro è stato corretto nelle ore successive per evitare una vera e propria frattura all’interno del blocco euroatlantico, ma che in ogni caso hanno InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 15 maggio 2022) Il “no” che è diventato poi “nì” di Recep Tayyipall’ingresso diha provocato una delle prime vere scosse all’interno della. Frasi il cui tiro è stato corretto nelle ore successive per evitare una vera e propria frattura all’interno del blocco euroatlantico, ma che in ogni caso hanno InsideOver.

riotta : Per ingresso #Finlandia #Svezia nella @NATO tanti alzeranno il prezzo, per primo l'astuto leader turco #Erdogan . M… - GiovaQuez : Scanzi: 'Putin invade l'Ucraina perché la Nato ha fatto errori ed è andata ad abbaiare davanti a lui e ora rischia… - christianrocca : Putin ha dichiarato guerra alla democrazia liberale, e i nostri liberaldemocratici mangiano il gelato… - Antizanz : Blinken dice di aver parlato con ministro esteri turco, dice di aver fiducia che la Turchia accetterà ingresso Svez… - Rossano51892522 : RT @PietroSalvatori: Quindi Salvini: -non vuole Svezia e Finlandia nella Nato -vuole pagare il gas in rubli -non vuole più inviare armi all… -