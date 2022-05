ERC | Solans show alle Canarie | Llarena leader dell’ERC

Advertising

Tuttipazziperi1 : ERC: Nil Solans conquista il Rally delle Isole Canarie - JesusCo60739321 : RT @Rally_it: ERC - Ritorno vincente per Nil Solans alle Canarie - Rally_it : ERC - Ritorno vincente per Nil Solans alle Canarie - motorionline : #ERC | Nil Solans vince per la seconda volta quest'anno nell'#ERC2022, conquistando il Rally delle Isole Canarie, t… - rallyssimo : Nil Solans vince il Rally delle Isole Canarie. Efren Llarena con il secondo posto si porta al comando della classif… -

Nilsarà certamente soddisfatto per la vittoria al Rally delle Isole Canarie , terzo appuntamento dell'2022 e suo secondo successo in questa stagione dopo essersi portato a casa il primo round ...Rally Canarie,insegue Monzon Monzón ha chiuso quindi per ora al primo posto con 8,4 secondi di vantaggio sul diretto inseguitore, ovvero il rientrante nell'2022 Nil. Il pilota ...Parla spagnolo il Campionato Europeo 2022 che vede per la terza volta consecutiva la vittoria di un pilota iberico. Al Rally delle Canarie è andato in scena il primo rally su asfalto della stagione 20 ...Il campionato europeo continua a parlare spagnolo. Dopo il successo alle Azzorre di Efren Llarena tocca ora nuovamente a Nil Solans far suonare la Marcia Reale. Lo spagnolo, dopo la pesante assenza in ...