Diletta Leotta fa scappare Gasperini in diretta tv con una domanda sugli arbitri

(Di domenica 15 maggio 2022) MILANO - Clamoroso imprevisto nel dopo gara di San Siro, dove il Milan si è imposto per 2 - 0 sull'Atalanta . L'allenatore nerazzurro Gian Pieroha improvvisamente abbandonato, in...

Il Calcio Magazine

Il tecnico nerazzurro non ha gradito una domanda sugli episodi arbitrali da parte di. Invece di rispondere, Gasperini si è limitato a un " ok, grazie e arrivederci ", allontanandosi ...L'allenatore dell'Atalanta non ha gradito una domanda sugli episodi arbitrali da parte di. Invece di rispondere, Gasperini ha semplicemente detto " ok, grazie e arrivederci ", ... 'Altro che Diletta', avete mai visto la mamma in costume Forme incontenibili Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Milan, terminata 2-0, il tecnico dell'Atalanta Giampiero Gasperini ha commentato la ...Ha del clamoroso quanto successo nel postpartita di Milan-Atalanta. Il comportamento dell'allenatore dei bergamaschi lascia tutti di stucco ...