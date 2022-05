Davide, 34 anni, personal trainer. Muore pochi minuti dopo aver lasciato la palestra (Di domenica 15 maggio 2022) L’uomo di 34 anni è morto in seguito allo schianto: “Era un allenatore pieno di entusiasmo” Davide Nataletti, 34 anni appena compiuti, personal trainer, uno tra i “coach” più apprezzati di piazza Re di Roma e dintorni, è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. Il suo fisico così forte non ce l’ha fatta. Troppo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 15 maggio 2022) L’uomo di 34è morto in seguito allo schianto: “Era un allenatore pieno di entusiasmo”Nataletti, 34appena compiuti,, uno tra i “coach” più apprezzati di piazza Re di Roma e dintorni, è morto pocol’arrivo al pronto soccorso. Il suo fisico così forte non ce l’ha fatta. Troppo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

signoramya : @DFianoli @fattoquotidiano -Salve, sono il fratello di Davide e oggi non ho comprato il fatto. - 'Ciao fratello di… - davide__espos : @miettmoncler quanto lo schifo mamma mia so 10 anni che spero che se ne va - lattecerealii : davide mi ha mandato una nostra foto di due anni fa, eravamo minuscoli - DiSTEFANOLIDIA1 : RT @jolanda_stefano: 11 anni e già con un Davide in mano! Complimenti per Belfast - SirBiceMcCallum : RT @SirBiceMcCallum: Ti aggiungo che in EmILia Romagna trent'anni fa si è dato da fare a scuola per addestrarmi al rispetto più totale ed a… -