Conte | «A scuola studiavo perché la mia famiglia mi diceva sempre | ‘se studi poi puoi giocare a calcio’»

(Di domenica 15 maggio 2022) L’allenatore del Tottenham, Antonio, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport UK, parlando di tutto, compresa la suae la sua infanzia. “Mio padre. Non era forte aa calcio, ma giocava e per me era un idolo. Il suo, invece, era Pelé. Per me lui e Maradona sono stati i migliori. Anon ero il primo della classe, ma, visto che la miami: ‘Se, poi. Sarei diventato un insegnante di materie scientifiche se non fossi diventato calciatore. Se ci pensi, un insegnante e un allenatore hanno molti punti in comune. Da allenatore, tu insegni la tua idea di calcio ai ...

... a tutto. IDOLO - 'Mio padre. Non era forte a giocare a calcio, ma giocava e per me era un idolo. Il suo, invece, era Pelé. Per me lui e Maradona sono stati i migliori' A- 'Non ero il ...'La ricostruzione parte da elementi importanti come lae la legalità. E ovviamente una ... Infine l'abbraccio con le centinaia di persone che hanno applaudito sia lui che il presidentein ... Viaggio nella scuola politica di Conte, dove si crea il Nuovo Grillino (di G. Cerami) Antonio Conte, ex allenatore di Juve e Inter ora al Tottenham, si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport UK. Dagli idoli ai vecchi compagni, dalle scelte che gli hanno cambiato ...L'attuale tecnico del Tottenham si è raccontato in un'intervista a Sky Sport UK, tra la sua infanzia, il passato da giocatore e il presente.