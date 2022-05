Cagliari-Inter 1-3, Lautaro tiene vive le speranze di Inzaghi. Milan, festa rimandata (Di domenica 15 maggio 2022) Darmian e Lautaro Martinez rimandano la festa scudetto del Milan. L'Inter batte il Cagliari e tenterà il miracolo all'ultima giornata Leggi su mediagol (Di domenica 15 maggio 2022) Darmian eMartinez rimandano lascudetto del. L'batte ile tenterà il miracolo all'ultima giornata

Inter : ?? | PARTENZA In viaggio verso Cagliari ?? #ForzaInter #InterCagliari - MatteoBarzaghi : Steven Zhang arrivato nel ritiro dell’Inter a Cagliari @SkySport #zhang @APaventi - Inter_en : ?? | DEPARTURE Off to Cagliari ?? #ForzaInter #InterCagliari - fcin1908it : Bastoni: 'Inter ha vinto come doveva. Perisic è un esempio. Gli ho chiesto di dirmi...' - manu_99a : @flower_eth @LuigiDAngelo90 @90ordnasselA Tra l'altro tecnicamente non è neanche gol annullato, comunque se lo rive… -