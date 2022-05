Advertising

Agenzia_Ansa : Il ragazzo che ha aperto il fuoco nel supermercato di Buffalo, stato di New York, ha effettuato il live stream dell… - ilpost : Dieci persone sono state uccise in una sparatoria a Buffalo, nello stato di New York - Billa42_ : Buffalo, New York: 10 morti in una sparatoria - Dondolino72 : RT @ilpost: Dieci persone sono state uccise in una sparatoria a Buffalo, nello stato di New York - JamesZaky : RT @ilpost: Dieci persone sono state uccise in una sparatoria a Buffalo, nello stato di New York -

RaiNews

Dieci persone sono state uccise in una sparatoria nello stato diYork (Stati Uniti) da un ragazzo di 18 anni, che è entrato in un supermercato ...Amiche e amici del #Tanomattinale buona domenica. Oggi apro con l'ennesima strage americana in diretta social (fonte Ansa e Adnkronos). Sono almeno 10 morti e vari feriti a, nello stato diYork, negli Usa, nel massacro compiuto da un ragazzo che ha aperto il fuoco in un supermercato. L'autore della strage è stato arrestato dalla polizia, come riferisce il ... Buffalo, suprematista bianco 18enne spara in un supermercato e uccide 10 persone The shooter was later named as Payton Gendron of Conklin, a community about 200 miles (320km) south-east of Buffalo in New York state. Police said Gendron initially shot four people outside the market ...Now in Buffalo, 10 were killed and three wounded in what police say was a racially motivated shooting. Police identified the shooter as 18-year-old Payton Gendron, of Conklin, New York.