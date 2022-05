Basket Sant’Agnese | l’under 17 pronta a sfidare agli ottavi la Gevi Napoli

Leggi su anteprima24

(Di domenica 15 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la conclusione della fase a gironi, comincia quella ad eliminazione diretta del campionato Under 17 Silver Campania 2021/22. I ragazzi dell’Edil Appiaprenderanno infatti parte infatti al Torneo Coppa in virtù del sesto posto rimediato nel girone della prima fase. Nell’ottavo di finale, in programma martedì 17 (ore 19,30) presso il Palasport di Via Olmo Lungo a San Giorgio del Sannio, la formazione sannita incontrerà i pari età della Ge.Vi.. L’Edil Appia ritorna tra le mura amiche dopo il netto successo raccolto contro la Pallacanestro San Nicola 2010 per 60 a 34 che ha permesso di agganciare il sesto posto del girone e “accoppiarsi” con il vantaggio del fattore campo con la Ge.Vi.. I ragazzi partenopei, espressione della prima squadra militante nella ...