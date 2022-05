15 maggio … (Di domenica 15 maggio 2022) Alcuni avvenimenti datati 15 maggio Giovedì 15 maggio 1997 andava in scena il turno infrasettimanale di campionato, tre giorni prima dello scontro diretto al Delle Alpi tra Juventus e Parma. La squadra di Marcello Lippi superò nettamente il Piacenza, nel dì dell’explicit realizzativo in maglia bianconera di Vladimir Jugovic. Il Parma invece pareggiò al Tardini con il Milan. Al Meazza l’Inter arginava l’ostacolo Reggiana: da segnalare tra le file emiliane i titoli di coda in Serie A del trentatreenne Nando De Napoli e l’ultima rete nel massimo campionato di Filippo Galli. Questa data, inoltre, appartiene alla storia della Roma, perché venticinque anni fa, Niels Liedholm ottiene il suo ultimo successo in panchina. Ed è anche l’ultimo –scusate il gioco di parole- gol di Totti senza la maglia numero 10 giallorossa sulle spalle. GLIEROIDELCALCIO.COM ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 15 maggio 2022) Alcuni avvenimenti datati 15Giovedì 151997 andava in scena il turno infrasettimanale di campionato, tre giorni prima dello scontro diretto al Delle Alpi tra Juventus e Parma. La squadra di Marcello Lippi superò nettamente il Piacenza, nel dì dell’explicit realizzativo in maglia bianconera di Vladimir Jugovic. Il Parma invece pareggiò al Tardini con il Milan. Al Meazza l’Inter arginava l’ostacolo Reggiana: da segnalare tra le file emiliane i titoli di coda in Serie A del trentatreenne Nando De Napoli e l’ultima rete nel massimo campionato di Filippo Galli. Questa data, inoltre, appartiene alla storia della Roma, perché venticinque anni fa, Niels Liedholm ottiene il suo ultimo successo in panchina. Ed è anche l’ultimo –scusate il gioco di parole- gol di Totti senza la maglia numero 10 giallorossa sulle spalle. GLIEROIDELCALCIO.COM ...

Advertising

borghi_claudio : Ho visto che c'è un po' di agitazione per una supposta votazione OMS del 22 Maggio. Ho studiato un attimo la questi… - juventusfc : 13 maggio. Il gol di @delpieroale. Serve davvero aggiungere altro? ?? #GoalOfTheDay - amnestyitalia : L’estradizione di Assange avrebbe conseguenze devastanti per la libertà di stampa e per l’opinione pubblica. Il 17… - LinoMannu : RT @Robertonuzzoam: 15 maggio 2022 <<Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha affermato che il popolo turco si oppone all'ingres… - Incoron72118925 : RT @Vitality1978: Credo alla tua saggezza solo se viene dal cuore, credo alla tua bontà solo se viene dalla ragione. Arthur Schnitzler… -