Verona - Torino 0-1 | tabellino e dove vedere gli highlights

(Di sabato 14 maggio 2022) Il duello tra tecnici croati se lo aggiudica l'ex Ivan Juric. Il Toro passa al Bentegodi grazie proprio ad un gol croato, quello di Brekalo. Prima volta ada avversario e prima vittoria per Juric. Niente da fare per la...

franbcesco : Il Verona che doveva vincere per forza con il Milan ora ha perso tranquillamente con il Torino! - sportsstartz : #SerieA FT: Hellas Verona 0-1 Torino Udinese 2-3 Spezia #sportsstartznews - Fantacalcio : Verona-Torino, Tudor: 'Partita combattuta, stagione straordinaria' - messina_oggi : Brekalo rovina la festa del Bentegodi, Verona-Torino 0-1VERONA (ITALPRESS) - Basta un gol di Brekalo al Torino per… - Silvio_Luciani : RT @Toro_News: ?? | POSTPARTITA La soddisfazione di #Juric dopo la vittoria col #Verona #VeronaTorino #SerieATIM #ToroNews -

0 - 1 (0 - 1)(3 - 4 - 2 - 1) : Montipò; Ceccherini (28'st Hongla), Gunter (1'st Sutalo), Casale; Depaoli (28'st Cancellieri), Tameze (41 st Dawidowicz), Ilic, Lazovic (28'st ...Commenta per primo Il tecnico delIvan Juric ha parlato dopo la vittoria ottenuta sul campo dela Dazn : 'Una vittoria meritata. Nel secondo tempo potevamo anche chiuderla. Sull'1 - 0 abbiamo avuto tre - quattro palle ...Si dice soddisfatto Juric a margine della vittoria del Torino sul campo della sua ex piazza, il Verona, salutata con affetto dal tecnico ...Sconfitta interna nell'ultima partita in casa per il Verona di Igor Tudor, gialloblù sconfitti 0-1 dal Torino nella 37ª giornata della Serie A 2021/22: l'allenatore dell'Hellas è intervenuto nel post- ...