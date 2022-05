**Ucraina: Pd, 'Salvini contro ingresso Nato Svezia e Finlandia aiuta Putin'** (Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Fino a qui, Salvini con un irenico e generico pacifismo, aveva politicamente buttato la palla in corner sull'Ucraina. Se ora si schiera contro l'ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato, fa direttamente un assist a Putin, aiutandolo esplicitamente". Lo scrive, su Twitter, Enrico Borghi, della segreteria nazionale del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Fino a qui,con un irenico e generico pacifismo, aveva politicamente buttato la palla in corner sull'Ucraina. Se ora si schieral'dinella, fa direttamente un assist andolo esplicitamente". Lo scrive, su Twitter, Enrico Borghi, della segreteria nazionale del Pd.

