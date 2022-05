Trovato morto in spiaggia Amedeo Mattiello: era uscito di casa per fare una passeggiata (Di sabato 14 maggio 2022) Terracina. Ne avevamo scritto solamente qualche ora fa, cercando aumentare la risonanza mediatica del triste appello arrivato dalla figlia nella tarda serata di ieri, giorno in cui suo padre era scomparso facendo perdere completamente le sue tracce. RiTrovato senza vita in spiaggia questa mattina Le speranze di ritrovarlo, le apprensioni e le ricerche da parte anche delle forze dell’ordine hanno avuto, purtroppo, proprio nell’ultima ora un triste esito. Amedeo Mattiello, conosciuto in città e stimato da molti, è stato riTrovato morto sulla spiaggia. Leggi anche: Terracina, esce di casa e scompare nel nulla: l’appello della figlia per ritrovare il padre Amedeo L’appello della figlia dopo la scomparsa Era andato a fare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 14 maggio 2022) Terracina. Ne avevamo scritto solamente qualche ora fa, cercando aumentare la risonanza mediatica del triste appello arrivato dalla figlia nella tarda serata di ieri, giorno in cui suo padre era scomparso facendo perdere completamente le sue tracce. Risenza vita inquesta mattina Le speranze di ritrovarlo, le apprensioni e le ricerche da parte anche delle forze dell’ordine hanno avuto, purtroppo, proprio nell’ultima ora un triste esito., conosciuto in città e stimato da molti, è stato risulla. Leggi anche: Terracina, esce die scompare nel nulla: l’appello della figlia per ritrovare il padreL’appello della figlia dopo la scomparsa Era andato a...

