Tra le ceneri di questo pianeta | il nichilismo pop di Eugene Thacker

(Di sabato 14 maggio 2022) Quando il filosofo Philipp Mainlander, nato Philipp Batz, autore de Filosofia della redenzione e di quello che Theodor Lessing descrisse come il più radicale sistema pessimistico occidentale, decise, a soli trentacinque anni, di appendersi a una trave del soffitto della sua abitazione usando come piedistallo le copie fresche di stampa del suo libro, per il mondo non s’intravedevano ancora i video hip hop, le stories di Instagram o le serie televisive HBO. Mainlander, pertanto, dovette accontentarsi di una fama minore nell’alveo oscuro dei pensatori nichilisti: coniò il concetto di morte di Dio che sarebbe poi stato ripreso, debitamente rivisto e ricontestualizzato, da Nietzsche, il quale per parte sua fu sempre assai critico di Mainlander. Così virulento nel suo pessimismo, così affilato e lancinante nella sua negazione di qualunque valore dell’esistenza umana e della idea stessa ...