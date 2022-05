Tiro a volo | pioggia di medaglie per gli azzurri di trap in Bulgaria

Leggi su sportface

(Di sabato 14 maggio 2022) Tante soddisfazioni per la squadra italiana di fossa olimpica guidata dal ct Rodolfo Viganò al Gran Prix ‘Gen. Lavrov’ die skeet in. Un bottino di tre ori, un argento e tre bronzi per gli: in campo maschile sale sul primo gradino del podio Alessandro Belli (Fiamme Oro), secondo migliore in qualifica con 120/125, poi entrato nel medal match con 20/25 nella semifinale e infine d’oro con 33/35. Insieme a lui sul podio anche Fabio Sollami, primo nelle qualifiche con 122/125, poi terzo assoluto con con 21/25 nella semifinale e 21/25 nel Medal Match. L’argento è andato al romeno Anton Cristea con 112/125, 23/25 e 32/35. Altra medaglia per Belli e Sollami nella gara a squadre, dove hanno conquistato l’oro insieme a Teo Petroni (Marina Militare), quarto nell’individuale, con lo score complessivo di 359/375. Al ...