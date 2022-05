Terribile schianto tra due auto | una è scaraventata fuori strada | muore Andrea | tre feriti

(Di sabato 14 maggio 2022) Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite nell' incidente accaduto lungo via Garibaldi a Ceregnano, in provincia di Rovigo. Loè avvenuto oggi pomeriggio, 14 maggio, attorno alle 16.

Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite nell' incidente accaduto lungo via Garibaldi a Ceregnano, in provincia di Rovigo. Lo è avvenuto oggi pomeriggio, 14 maggio, attorno alle 16.30 e la vittima è Andrea Sparesato, 40enne di Rovigo. Le auto coinvolte sono una Mini, che aveva a bordo tre persone, e una Renault Twingo scaraventata fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Asolo e diverse ambulanze del Suem 118, che hanno portato gli occupanti dei due mezzi al pronto soccorso di Castelfranco Veneto per le medicazioni.