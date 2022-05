Rifiuti dalla?Tunisia, ieri le audizioni della Commissione Ecomafie (Di sabato 14 maggio 2022) di Monica De Santis “Sono in corso da questa mattina (ieri per chi legge, n.d.r.) le audizioni in Prefettura a Salerno della Commissione Ecomafie sulla vicenda del traffico illecito di Rifiuti in Tunisia e del successivo rientro in Italia. Stiamo lavorando affinchè’ si faccia chiarezza su questa complessa vicenda. Lo dobbiamo ai cittadini.” Lo ha dichiarato il presidente della Commissione Ecomafie Stefano Vignaroli parlando della complessa vicenda dei Rifiuti spediti illecitamente in Tunisia e poi fatti rientrare in Italia al porto di Salerno ed ora in via di trasferimento nell’area di stoccaggio momentanea di Persano. Vignaroli insiste sulla necessità di fare chiarezza su tutta la vicenda, anche per ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 14 maggio 2022) di Monica De Santis “Sono in corso da questa mattina (per chi legge, n.d.r.) lein Prefettura a Salernosulla vicenda del traffico illecito diin Tunisia e del successivo rientro in Italia. Stiamo lavorando affinchè’ si faccia chiarezza su questa complessa vicenda. Lo dobbiamo ai cittadini.” Lo ha dichiarato il presidenteStefano Vignaroli parlandocomplessa vicenda deispediti illecitamente in Tunisia e poi fatti rientrare in Italia al porto di Salerno ed ora in via di trasferimento nell’area di stoccaggio momentanea di Persano. Vignaroli insiste sulla necessità di fare chiarezza su tutta la vicenda, anche per ...

