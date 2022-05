Quanto ha speso Maxi Lopez per la fare “pace” con Wanda Nara? L’accordo milionario (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo anni in cui si sono fatti “guerra” con accuse reciproche e battaglie legali, Maxi Lopez e Wanda Nara hanno finalmente raggiunto un accordo. La pace giudiziaria è milionaria: ecco a Quanto ammonta. L’imprenditrice argentina e l’attaccante sono stati in grado di ricostruire la loro relazione. Un passo probabilmente fatto nel bel mezzo della crisi coniugale dell’influencer con l’attuale marito Mauro Icardi. Di rapporti distesi che non solo favoriscono la distensione degli animi familiari, ma anche le tasche della showgirl. fonte foto: AnsaWanda Nara e Maxi Lopez si sono separati nel novembre del 2013. Da quel momento in poi hanno attraversato molti problemi: accuse pubbliche, denunce per il mancato ... Leggi su chenews (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo anni in cui si sono fatti “guerra” con accuse reciproche e battaglie legali,hanno finalmente raggiunto un accordo. Lagiudiziaria è milionaria: ecco aammonta. L’imprenditrice argentina e l’attaccante sono stati in grado di ricostruire la loro relazione. Un passo probabilmente fatto nel bel mezzo della crisi coniugale dell’influencer con l’attuale marito Mauro Icardi. Di rapporti distesi che non solo favoriscono la distensione degli animi familiari, ma anche le tasche della showgirl. fonte foto: Ansasi sono separati nel novembre del 2013. Da quel momento in poi hanno attraversato molti problemi: accuse pubbliche, denunce per il mancato ...

