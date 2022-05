Possibile addio in casa Lazio: già pronto l’eventuale sostituto! (Di sabato 14 maggio 2022) Possibile addio in casa Lazio, secondo alcune indiscrezioni Strakosha sarebbe ormai sul piede di partenza. Il portiere, negli ultimi anni, relegato a ruolo di secondo alle spalle di Pepe Reina vede il suo futuro a tinte diverse dal biancoceleste. La dirigenza del club è già alla ricerca del Possibile sostituto, il nome nella testa di Igli Tare arriva dal campionato nostrano. Carnesecchi-Under-21-Italia Il desiderio della squadra capitolina è di assicurarsi le prestazioni di Marco Carnesecchi, portiere di proprietà dell’Atalanta e dell’under 21 italiana e reduce da un’ottima stagione con la Cremonese. Il portiere, dopo la promozione con il club lombardo potrebbe decidere di restare per la sua prima esperienza in Italia ma il richiamo di una grande squadra ha sempre il proprio fascino. Leggi su rompipallone (Di sabato 14 maggio 2022)in, secondo alcune indiscrezioni Strakosha sarebbe ormai sul piede di partenza. Il portiere, negli ultimi anni, relegato a ruolo di secondo alle spalle di Pepe Reina vede il suo futuro a tinte diverse dal biancoceleste. La dirigenza del club è già alla ricerca delsostituto, il nome nella testa di Igli Tare arriva dal campionato nostrano. Carnesecchi-Under-21-Italia Il desiderio della squadra capitolina è di assicurarsi le prestazioni di Marco Carnesecchi, portiere di proprietà dell’Atalanta e dell’under 21 italiana e reduce da un’ottima stagione con la Cremonese. Il portiere, dopo la promozione con il club lombardo potrebbe decidere di restare per la sua prima esperienza in Italia ma il richiamo di una grande squadra ha sempre il proprio fascino.

