Pokémon HOME: arriva la nuova versione 2.0 (Di sabato 14 maggio 2022) Con la versione 2.0 di Pokémon HOME sarà possibile collegare l’app a più titoli della saga e i giocatori riceveranno regali speciali e altro The Pokémon Company International e Nintendo hanno annunciato l’arrivo della versione 2.0 di Pokémon HOME, grazie alla quale Leggende Pokémon: Arceus, Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente saranno compatibili con l’applicazione che offre un servizio basato su cloud, aggiungendosi così a giochi del passato quali Pokémon Spada, Pokémon Scudo, Pokémon: Let’s Go, Pikachu!, Pokémon: Let’s Go, Eevee! e Pokémon GO. L’aggiornamento sarà reso disponibile nelle prossime ... Leggi su tuttotek (Di sabato 14 maggio 2022) Con la2.0 disarà possibile collegare l’app a più titoli della saga e i giocatori riceveranno regali speciali e altro TheCompany International e Nintendo hanno annunciato l’arrivo della2.0 di, grazie alla quale Leggende: Arceus,Diamante Lucente ePerla Splendente saranno compatibili con l’applicazione che offre un servizio basato su cloud, aggiungendosi così a giochi del passato qualiSpada,Scudo,: Let’s Go, Pikachu!,: Let’s Go, Eevee! eGO. L’aggiornamento sarà reso disponibile nelle prossime ...

Advertising

MicheleRagone26 : #Pokémon Home, arriva il supporto per Legends Arceus, Diamante Brillante e Perla Lucente - Nintendari_it : Pokémon HOME: In arrivo l'aggiornamento che porta il supporto a Leggende Arceus e Diamante / Perla - FeyRune23 : RT @PokemonIT: Il tanto atteso aggiornamento di #PokemonHOME sta per arrivare! ?? Presto sarà possibile collegare Pokémon HOME a #LeggendeP… - xeratdragons : New post: o atteso aggiornamento di #PokemonHOME sta per arrivare! ?? Presto sarà possibile col… - xeratdragons : New post (RT by @NintendoItalia: Il tanto atteso aggiornamento di #PokemonHOME sta per arrivare! ?? Presto sarà pos… -

Pokémon Home si aggiorna e diventa compatibile con gli ultimi giochi The Pokémon Company International e Nintendo hanno annunciato l'arrivo della versione 2.0.0 di Pokémon Home , grazie alla quale Leggende Pokémon: Arceus , Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente saranno compatibili con l'applicazione che offre un servizio basato su cloud, ... Pokémon Home: arriva la versione 2.0.0 L'aggiornamento 2.0.0 di Pokémon Home annunciato oggi si prospetta davvero sorprendente , poiché finalmente permette lo scambio dei pokémon nei rispettivi giochi di Leggende Pokémon Arceus e Pokémon Diamante Lucente e Perla ... Spaziogames.it TheCompany International e Nintendo hanno annunciato l'arrivo della versione 2.0.0 di, grazie alla quale Leggende: Arceus ,Diamante Lucente ePerla Splendente saranno compatibili con l'applicazione che offre un servizio basato su cloud, ...L'aggiornamento 2.0.0 diannunciato oggi si prospetta davvero sorprendente , poiché finalmente permette lo scambio deinei rispettivi giochi di LeggendeArceus eDiamante Lucente e Perla ... Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente | Recensione - È solo nostalgia