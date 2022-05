Patto d’acciaio Fognini-Bolelli: è semifinale agli Internazionali (Di sabato 14 maggio 2022) Roma – Coppia di ferro e fino in fondo. Fabio Fognini e Simone Bolelli sono in semifinale nel doppio agli Internazionali d’Italia. Hanno sconfitto al super tie-break il duo composto dai tedeschi Mies e Krawietz col punteggio di 6-7, 6-4, 11-9 in due ore e un minuto. Saranno di nuovo in campo oggi e affronteranno i serbi Mektic e Pavic. (foto@Federtennis-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi su ilfaroonline (Di sabato 14 maggio 2022) Roma – Coppia di ferro e fino in fondo. Fabioe Simonesono innel doppiod’Italia. Hanno sconfitto al super tie-break il duo composto dai tedeschi Mies e Krawietz col punteggio di 6-7, 6-4, 11-9 in due ore e un minuto. Saranno di nuovo in campo oggi e affronteranno i serbi Mektic e Pavic. (foto@Federtennis-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

