Napoli – Genoa: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 14 maggio 2022) Già confermato tra i primi quattro della Serie A, domenica 15 maggio il Napoli ospiterà allo Stadio Maradona il Genoa minacciato dalla retrocessione, con i suoi ospiti che hanno un disperato bisogno di punti per sopravvivere. Anche se le speranze per lo Scudetto sono venute meno di recente, i padroni di casa hanno vinto due partite consecutive da allora, mentre i loro omologhi liguri hanno ottenuto un’improbabile vittoria sulla Juventus per mantenere vivo il sogno. Il calcio di inizio di Napoli – Genoa è previsto alle 15. Prepartita Napoli – Genoa: a che punto sono le due squadre? Napoli Con solo la piccola consolazione del terzo posto ancora da giocare, dopo la costosa implosione dell’Empoli il mese scorso, il Napoli è in pole position per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 14 maggio 2022) Già confermato tra i primi quattro della Serie A, domenica 15 maggio ilospiterà allo Stadio Maradona ilminacciato dalla retrocessione, con i suoi ospiti che hanno un disperato bisogno di punti per sopravvivere. Anche se le speranze per lo Scudetto sono venute meno di recente, i padroni di casa hanno vinto due partite consecutive da allora, mentre i loro omologhi liguri hanno ottenuto un’improbabile vittoria sulla Juventus per mantenere vivo il sogno. Il calcio di inizio diè previsto alle 15. Prepartita: a che punto sono le due squadre?Con solo la piccola consolazione del terzo posto ancora da giocare, dopo la costosa implosione dell’Empoli il mese scorso, ilè in pole position per ...

Advertising

sportmediaset : Insigne, col Genoa l'ultima al Maradona: 'Sono tre giorni che piango' #insigne #napoligenoa #stadiomaradona… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Il Mattino – Napoli-Genoa, previsti 50.000 spettatori per l’ultima al M… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Napoli-Genoa, previsti 50.000 spettatori per l'ultima al Maradona di Insigne - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Napoli-Genoa, previsti 50.000 spettatori per l'ultima al Maradona di Insigne - periodicodaily : Napoli – Genoa: pronostico e possibili formazioni #SerieA #15maggio #NapoliGenoa -