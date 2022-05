MotoGP, GP Francia 2022: orario d’inizio e come vedere in tv FP3, FP4 e qualifiche (Di sabato 14 maggio 2022) Oggi sabato 14 maggio si disputano le qualifiche del GP di Francia 2022, settima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. I piloti si daranno battaglia per la conquista della pole position e si definisce la griglia di partenza della gara di domani. Si preannuncia grande spettacolo in terra transalpina, le prove libere del venerdì hanno messo in luce i primi equilibri del fine settimana e assisteremo a una grande lotta per scattare il più avanti possibile. LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E qualifiche DI MotoGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 L’Italia spera in Enea Bastianini e Francesco Bagnaia. Fabio Quartararo si presenta da leader del campionato. Attenzione ad Alex Rins e Joan Mir, senza dimenticarsi di Aleix Espargarò. Marc Marquez appare in difficoltà. Di seguito il ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Oggi sabato 14 maggio si disputano ledel GP di, settima tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Le Mans. I piloti si daranno battaglia per la conquista della pole position e si definisce la griglia di partenza della gara di domani. Si preannuncia grande spettacolo in terra transalpina, le prove libere del venerdì hanno messo in luce i primi equilibri del fine settimana e assisteremo a una grande lotta per scattare il più avanti possibile. LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 EDIALLE 9.55, 13.30 E 14.10 L’Italia spera in Enea Bastianini e Francesco Bagnaia. Fabio Quartararo si presenta da leader del campionato. Attenzione ad Alex Rins e Joan Mir, senza dimenticarsi di Aleix Espargarò. Marc Marquez appare in difficoltà. Di seguito il ...

