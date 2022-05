Morto Valerio Onida, Mattarella: “Prezioso il suo impegno per le istituzioni” (Di sabato 14 maggio 2022) ROMA – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio di cordoglio ai familiari di Valerio Onida, scomparso oggi. Nel testo, il capo dello Stato ne ha voluto ricordare “la figura di maestro di diritto pubblico, di autorevole Giudice e Presidente della Corte Costituzionale, di Presidente della Scuola superiore della Magistratura, costantemente animato da forte spirito civico e da Prezioso impegno per le istituzioni della Repubblica”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 14 maggio 2022) ROMA – Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha inviato un messaggio di cordoglio ai familiari di, scomparso oggi. Nel testo, il capo dello Stato ne ha voluto ricordare “la figura di maestro di diritto pubblico, di autorevole Giudice e Presidente della Corte Costituzionale, di Presidente della Scuola superiore della Magistratura, costantemente animato da forte spirito civico e daper ledella Repubblica”. L'articolo L'Opinionista.

