Massimo Ranieri | come sta dopo la caduta | le esibizioni sono sospese

(Di sabato 14 maggio 2022), mentre si stava esibendo al Teatro Diana di Napoli con lo spettacolo musicale Sogno o son desto, ha fatto una bruttadal palco, battendo in maniera violenta la testa. Il tutto è accaduto venerdì 6 maggio. È stato trasportato urgentemente al Cardarelli dove gli è stato riscontrato un trauma cranico. Ora il cantante sta meglio, lo ha rassicurato lui stesso tramite social. Tuttavia le date del suo tourstate annullate e verranno recuperate il prossimo anno.lasta ora il cantante Il popolare artista napoletano non ha avuto un malore: avrebbe semplicemente messo un piede in fallo scendendo dalla scaletta tra palco e platea. Un incidente che gli ha provocato forte dolore, ...

Advertising

TgLa7 : ??ULTIMORA?? Paura al teatro Diana di Napoli dove Massimo Ranieri, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, e' ca… - rtl1025 : ?? Paura al teatro Diana di #Napoli dove Massimo #Ranieri, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, è caduto sce… - MediasetTgcom24 : Paura al Teatro Diana di Napoli, Massimo Ranieri cade dal palco durante lo spettacolo #napoli… - MaurizioDellat3 : @EmanuelaErre Ora aspettati la risposta di..Massimo Ranieri!! ?? - MadreRadio : Massimo Ranieri - La tua innocenza -

CULTURA Incidente a, brutta caduta in teatro mentre era in scena, ora in convalescenza. Il leader degli U2, Bono, improvvisa un concerto nella metropolitana di Kiev. Premio Strega, ...Cosìoggi su facebook ha voluto ringraziare i sanitari del Cardarelli per le cure ricevute, dopo essere caduto dal palco del teatro Diana di Napoli , durante un suo spettacolo. In ...Le parole di Perisic dopo la finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus avevano già lasciato intendere una possibile partenza di Perisic, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Ma ...Massimo Ranieri finisce nella bufera dopo la caduta dal palco al Teatro Diana. Il cantante napoletano è stato ricoverato presso l’ospedale Cardarelli di Napoli e in poco tempo spedito a casa. Già ...