Mariupol, Zelensky: "Trattative complesse per evacuare Azovstal" (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – La guerra della Russia in Ucraina è entrata in una terza fase, quella del combattimento prolungato. L'analisi è di Viktor Andrusiv, conisgliere del ministro ucraino dell'Interno. La fase uno, ha spiegato ieri sera in televisione, è stata il tentativo di prendere l'Ucraina "in pochi giorni". Nella seconda i russi ha cercato di accerchiare le forze ucraine per sconfiggerle in alcune zone assediate. Ma ora che nessuna di queste due fasi ha portato i risultati sperati, si è entrati in una terza, che vede i russi cercare di difendere i vantaggi territoriali finora ottenuti. "Questo dimostra che pensano ad una guerra lunga". Mosca, ragiona Andrusiv, sembra pensare che trascinando la guerra potrà costringere l'Occidente a sedersi al tavolo del negoziato e l'Ucraina ad arrendersi. Proseguono intanto i difficili negoziati sul destino dei soldati ucraini ancora intrappolati ...

