Advertising

BlogLive.it

... Jessica Selassiè reagisce così Pioggia di commenti sotto il post per gli auguri alla coppia, tra cui anche quelli dall'account Real Time e quelli di, suo compagno di set nel noto format ...Come detto, il noto chef, protagonista insieme a Csaba dalla Zorza edi 'Cortesie per gli ospiti', ha annunciato con una foto - selfie social direttamente dall'ospedale di essere ... Luca Calvani ha partecipato all’Isola dei famosi 4: cosa fa oggi Papà bis. Roberto Valbuzzi, lo chef di Cortesie per gli ospiti è per la seconda volta padre, di un maschietto. Ad annunciarlo è stato lui stesso pubblicando una foto ...Roberto Valbuzzi è diventato papà per la seconda volta. È nato Elan Gabriele, come annunciato dallo chef su Instagram con una foto che lo ritrae ...