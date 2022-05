LIVE GT World Challenge Francia 2022 in DIRETTA: WRT #46 al comando con Audi, 16mo posto per la vettura di Valentino Rossi (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.23 La classifica aggiornata: 1 32 RUN PRO 1 VANTHOOR, Dries Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 32 29.472 36.650 1:36.827 1:36.749 1 2 89 RUN PRO 2 MARCIELLO, Raffaele AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 32 5.175 5.175 29.327 1:36.690 1:36.500 1 3 11 RUN PRO 3 HAASE, Christopher Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 32 7.157 1.982 29.753 1:37.302 1:37.187 1 4 25 RUN PRO 4 NIEDERHAUSER, Patric Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 32 12.807 5.650 29.593 1:37.223 1:36.899 1 5 12 RUN PRO 5 GHIOTTO, Luca Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 32 21.829 9.022 29.751 1:37.506 1:37.396 1 6 26 RUN Silver 1 BAERT, Nicolas Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 32 26.702 4.873 29.751 1:37.865 1:37.747 1 7 53 ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.23 La classifica aggiornata: 1 32 RUN PRO 1 VANTHOOR, Dries Team WRTR8 LMS evo II GT3 32 29.472 36.650 1:36.827 1:36.749 1 2 89 RUN PRO 2 MARCIELLO, Raffaele AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 32 5.175 5.175 29.327 1:36.690 1:36.500 1 3 11 RUN PRO 3 HAASE, Christopher Tresor by Car CollectionR8 LMS evo II GT3 32 7.157 1.982 29.753 1:37.302 1:37.187 1 4 25 RUN PRO 4 NIEDERHAUSER, Patric Sainteloc Junior TeamR8 LMS evo II GT3 32 12.807 5.650 29.593 1:37.223 1:36.899 1 5 12 RUN PRO 5 GHIOTTO, Luca Tresor by Car CollectionR8 LMS evo II GT3 32 21.829 9.022 29.751 1:37.506 1:37.396 1 6 26 RUN Silver 1 BAERT, Nicolas Sainteloc Junior TeamR8 LMS evo II GT3 32 26.702 4.873 29.751 1:37.865 1:37.747 1 7 53 ...

LIVE GT World Challenge Francia 2022 in DIRETTA: incidente per Valentino Rossi, Q1 sospesa CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Qualifica finita per Rossi che al momento è 19mo. Attendiamo degli aggiornamenti in merito. 15.18 Errore da parte di Rossi che è finito contro le barriere nella terza curva del tracciato. Valentino Rossi, al Mugello verrà ritirato il numero 46 ... insieme a tutto ciò che succederà dal Mugello, in tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) e online su skysport.it con news, foto, video e live blog. GT World Challege, tappa di Magny Cours su Sky ...