La strategia di Conte: mettere in commissione esteri solo quelli che non si sono mai occupati di esteri (Di sabato 14 maggio 2022) “A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio”. Per cercare di mantenere la presidenza della commissione esteri al Senato il Movimento 5 Stelle... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 14 maggio 2022) “A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio”. Per cercare di mantenere la presidenza dellaal Senato il Movimento 5 Stelle...nuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

CarloCalenda : Conte fa un po’ di marketing elettorale come un Salvini qualsiasi. E come Forza Italia vs la Lega, il PD fa finta d… - giap87625642 : RT @LaNotiziaTweet: Guerra in #Ucraina, #Conte: “Basta armi. Serve una strategia più elaborata”. Per il leader #M5S va cercata una soluzion… - MauroTurri1 : RT @Ci1812: “ Giuseppe Conte come capo non sa che pesci prendere. Non ha linea, non ha strategia” Federico Pizzarotti - GramsciAG : RT @Ci1812: “ Giuseppe Conte come capo non sa che pesci prendere. Non ha linea, non ha strategia” Federico Pizzarotti - Beatrix_aka_BM : RT @Ci1812: “ Giuseppe Conte come capo non sa che pesci prendere. Non ha linea, non ha strategia” Federico Pizzarotti -