Isola 16, Estefania Bernal e Roger Balduino si mollano in diretta e si smerd*no a vicenda

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de l'Isola dei famosi. Protagonisti della serata Estefania Bernal e Roger Balduino, che hanno avuto modo di confrontarsi sulla loro relazione. La conduttrice Ilary Blasi ha infatti fatto sentire al naufrago alcune parole della ragazza, delusa da lui, a seguito di alcune dichiarazioni di Beatriz Marino, ex di Roger e della compagna d'avventura Laura Maddaloni. Estefania ha infatti spiegato: Prima di tutto non mi sono piaciute le tue scelte e tutte le risposte che hai dato. Quando ti hanno chiesto chi preferisci tra Estefania e Beatriz, hai detto "ci devo pensare", che risposta è ? Io ci tenevo a te fuori di qua. Beatriz è venuta fino a qua, hai deluso lei che poverina è innamorata ancora di te, hai fatto ...

