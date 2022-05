Il Liverpool trionfa in FA Cup | steso il Chelsea ai rigori

(Di sabato 14 maggio 2022) . I Reds vincono per l’ottava volta il torneo Ilsi aggiudica la FA Cup ai calci di rigore contro il. Dopo lo 0-0 di regolamentari e supplementari è il rigore decisivo di Tsimikas a fissare il punteggio sul 6-5 a favore dei Reds che conquistano per l’ottava volta il torneo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Come in EFL, 0-0 fra Chelsea e Liverpool anche nella finale di FA Cup. A vincere sono ancora i Reds. Decisivo Tsimikas ...Termina 5-6 d.c.r. la finale di FA Cup 2021/22, tra Chelsea e Liverpool, ecco il tabellino e le pagelle della sfida ...