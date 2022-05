Il Liverpool trionfa in Fa Cup | battuto il Chelsea ai rigori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 14 maggio 2022) La Fa Cup è del. I Reds hannonella finale di Wembley ilai calci di rigore dopo che i tempi di supplementari si erano conclusi a reti bianche. Per il club di Anfield si tratta dell’ottavo trofeo nazionale al pari dei Blues ILVINCE LA FA CUP: COME È ANDATA LA FINALE? Ilsi ripete nuovamente contro il, già sconfitto in Carabao Cup, prendendosi anche il trofeo nazionale che mancava dal 2006. Partono forte i Reds con Diogo Jota che sfiora il vantaggio. I Blues reagiscono creando due occasioni in cinque minuti con Pulisic e Alonso. Prima della fine del tempo, un pericolo per parte con Lukaku e Diogo Jota, le cui conclusioni peccano di precisione. Nella ripresa traversa di Alonso su punizione, mentre il ...