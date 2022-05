Il Brescia vince ai supplementari | Bianchi regala ai bresciani le semifinali di Playoff di Serie B

(Di sabato 14 maggio 2022) Sarà ila sfidare il Monza nelledidiB. Ini hanno avuto la meglio nella sfida di oggi contro il Perugia, valida per i quarti di finale. Una partita secca, a differenza delle, che ha premiato i padroni di casa: ilha trionfato ai tempi. I primi 90 minuti di gioco sono terminati sull’1-1 grazie alle reti di Kouan e Pajac. Nei, poi, Matos ha portato in vantaggio Perugia, ma Aye ehannoto poi alla vittoria per 3-2 e, dunque, il passaggio al prossimo turno. L'articolo CalcioWeb.

Termina 3-2 tra Brescia e Perugia ai supplementari. Sono gli uomini di Alvini a conquistare la semifinale playoff. Il Brescia giocherà la semfinale dei playoff di Serie B. La squadra di Corini ha battuto 3-2 il Perugia al termine dei tempi supplementari. Tanto rammarico per la squadra di Alvini che ha chiuso i 90 ...