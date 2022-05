Giro d’Italia 2022 in tv oggi: orari di partenza e arrivo Napoli-Napoli, programma, streaming RAI ed Eurosport (Di sabato 14 maggio 2022) Si sta per chiudere la prima settimana del Giro d’Italia 2022. Domani sarà il giorno della temibile tappa del Blockhaus, ma prima sarà il turno della Napoli-Napoli, una frazione parecchio scorbutica con molti saliscendi che potrebbe ricordare una piccola classica di primavera. Si tratta di una tappa cittadina, in cui si attraverserà anche un circuito all’altezza di Monte di Procida, 19 chilometri da ripetere per quattro volte e che termina con uno strappetto al 14% che porta a Lago Lucino. Rientro attraverso Bacoli e Posillipo ed arrivo in via Caracciolo. Gli strappetti presenti potrebbero favorire i dediti alle corse di un giorno, come un Mathieu van der Poel riposatosi ieri nella tappa di Potenza. L’ottava tappa del Giro ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Si sta per chiudere la prima settimana del. Domani sarà il giorno della temibile tappa del Blockhaus, ma prima sarà il turno della, una frazione parecchio scorbutica con molti saliscendi che potrebbe ricordare una piccola classica di primavera. Si tratta di una tappa cittadina, in cui si attraverserà anche un circuito all’altezza di Monte di Procida, 19 chilometri da ripetere per quattro volte e che termina con uno strappetto al 14% che porta a Lago Lucino. Rientro attraverso Bacoli e Posillipo edin via Caracciolo. Gli strappetti presenti potrebbero favorire i dediti alle corse di un giorno, come un Mathieu van der Poel riposatosi ieri nella tappa di Potenza. L’ottava tappa del...

Advertising

giroditalia : Buonanotte dal Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : Stage 6? of the Giro d'Italia 2022 is underway! La Tappa 6? del Giro d'Italia 2022 è partita! #Giro - giroditalia : ???Not a single flat meter on today's menu! Have fun and enjoy the show of the Giro d'Italia 2022! ???Nel menù di og… - rocaille_rococo : RT @giroditalia: Buonanotte dal Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2022 Napoli-Napoli LIVE: uno scenario magico percorso che si presta a sorprese - #DIRETTA #d… -