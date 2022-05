Da Ascoli una conferma | il Benevento ha bisogno della sua gente

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Un primo piccolo passo, per certi aspetti insperato considerando come si approcciava a questa partita. Ilsbancacon una prestazione fatta di grinta, sudore e un pizzico di malizia che in certe sfide non guasta mai. Non è stata una prestazione da far stropicciare gli occhi, ma poco importa considerando la posta in palio e, soprattutto, come la Strega arrivava all’appuntamento da dentro o fuori. I giallorossi si guadagnano un biglietto per il doppio confronto con il Pisa, regalandosi la possibilità di continuare a sognare quella che di colpo, nell’arco di un solo mese, ha assunto i connotati di una vera e propria impresa. Il settimo posto finale obbliga la formazione di Fabio Caserta a non fare calcoli, vincere e non perdere, non ci sono altre possibilità per raggiungere la serie ...