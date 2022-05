Corteggiamento incalzante per Nunzia De Girolamo | chiamata urgente | l’opportunità è senza precedenti

Leggi su ck12

(Di sabato 14 maggio 2022) Si schiude un’immensa opportunità per la conduttriceDe: dopo la fine del suo programma c’è spazio per la svolta.De(fonte youtube)La conduttrice campanaDeha appena salutato il pubblico del suo format “Ciao Maschio”, in onda per la sua seconda edizione nella rete ammiraglia di RAI. Il format si dedica ad accurate e vivaci interviste ad un parterre di ospiti esclusivamente maschili, esplorando i meandri del loro vissuto. Ad attribuire meticolose pagelle agli ospiti sono stati Drusilla Foer per la prima edizione, e le Karma B in quella appena terminata.è stata caldamente salutata dal suo pubblico, ma l’esperienza in RAI potrebbe concludersi a breve. La conduttrice è stata anche una deputata per ...