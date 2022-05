Controfigure al posto dei veri Maneskin all’Eurovision | “Pubblico sbigottito | fischi”

Leggi su biccy

(Di sabato 14 maggio 2022) Isono stati annunciati come performer per la finale dell’Eurovision Song Contest 2022 e ieri sono arrivati a Torino. Damiano è stato visto da alcuni fan mentre stava camminando zoppicante con delle stampelle. Come se non bastasse hanno iniziato a circolare delle voci secondo le quali durante le prove delleavrebbero sostituito la band di Zitti e Buoni. “I Måneskin non si esibiranno stasera al Dress Rehearsal. – ha annunciato il giornalista Andrea Conti – Sul palco appariranno lema il gruppo dovrebbe esibirsi domani al Pala Olimpico. Damiano ha le stampelle dopo aver preso una storta mentre girava un video”. Damiano però durante la conferenza stampa però ha tranquillizzato tutti per la performance della finale: “Tranquilli, ho cantato in condizioni peggiori. In qualche modo farò per sabato, stringo i ...