Comunali: in Sicilia termine presentazione liste scade dopo (Di sabato 14 maggio 2022) A differenza delle altre regioni italiane, dove il termine è scaduto oggi, in Sicilia si è aperta ieri, venerdì 13 maggio, la finestra per la presentazione delle liste con i candidati alla carica di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 14 maggio 2022) A differenza delle altre regioni italiane, dove ilè scaduto oggi, insi è aperta ieri, venerdì 13 maggio, la finestra per ladellecon i candidati alla carica di ...

Advertising

CorriereQ : Comunali: in Sicilia termine presentazione liste scade dopo - blogsicilia : #notizie #sicilia Comunali Palermo, Lagalla 'Centrodestra ha ritrovato unità e dialogo' - - saulcaia : Stesse facce e inciuci: la #Sicilia è ferma, come “Dorian Gray”. Una riflessione sull'attuale classe #politica del… - CorriereUmbria : Salvini: 'A Messina e Palermo vinceremo al primo turno' #sicilia #messina #palermo #salvini #comunali… - MeridionaleASud : Quando votate per le elezioni comunali in sicilia non fatevi prendere in giro dal fatto che i partiti non presentino i simboli -