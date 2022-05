Classifica FIMI: tra i singoli domina ancora Shakerando. Tra gli album resiste Lazza, Willie Peyote esordisce in quinta posizione (Di sabato 14 maggio 2022) Willie Peyote Rhove e Lazza non mollano. Ci sono ancora loro, infatti, al primo posto, tra i singoli e gli album, della nuova Classifica FIMI dal 6 al 12 maggio 2022. Willie Peyote, invece, ha esordito alla 5 con Pornostalgia, il suo nuovo lavoro discografico. Al vertice dei singoli, come già detto, c’è ancora Rhove con Shakerando per la quarta settimana consecutiva. Secondo posto confermato, rispetto a sette giorni fa, anche per Sfera Ebbasta & Rvssian con la loro Mamma Mia. Mahmood e Blanco, invece, complice la partecipazione all’Eurovision, guadagnano tre posizioni e, con Brividi, passano dalla sesta alla terza postazione. Elodie è quarta con Bagno a ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 14 maggio 2022)Rhove enon mollano. Ci sonoloro, infatti, al primo posto, tra ie gli, della nuovadal 6 al 12 maggio 2022., invece, ha esordito alla 5 con Pornostalgia, il suo nuovo lavoro discografico. Al vertice dei, come già detto, c’èRhove conper la quarta settimana consecutiva. Secondo posto confermato, rispetto a sette giorni fa, anche per Sfera Ebbasta & Rvssian con la loro Mamma Mia. Mahmood e Blanco, invece, complice la partecipazione all’Eurovision, guadagnano tre posizioni e, con Brividi, passano dalla sesta alla terza postazione. Elodie è quarta con Bagno a ...

