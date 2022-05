Cittadinanza | Meloni | “Letta vive su un altro pianeta”

(Di sabato 14 maggio 2022) ROMA – “Aumento del costo delle bollette, rincaro prezzi, benzina alle stelle, imprese in ginocchio, emergenza immigrazione clandestina e scarso controllo del territorio… ma per il Pd la priorità resta sempre e solo lo Ius Soli. Caro Enrico, non è l’Italia a restare indietro, siete voi chete su unancora non ben identificato”. Con queste parole la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, replica al segretario del Partito Democratico, Enrico, che ieri ha ribadito che vanno approvati lo ius culturae e lo ius soli perché “il Paese è indietro su questo”. L'articolo L'Opinionista.

ma occorre anche dare la cittadinanza ai bambini nati all'estero, figli degli immigrati. Per Giorgia Meloni 'va messo in piedi un piano imponente di sostegno della maternità e della natalità'.