Cecilia Rodriguez | annuncio inaspettato | che sorpresa | sarà ospite della finale!

(Di sabato 14 maggio 2022)molto presto nella finale di un programma televisivo molto amato. Ecco qualeha fatto e in che modo si è resa disponibile ad avverare qualche piccolo desiderio dei propri ammiratori. In questi ultimi tempi, le apparizioni televisive disi sono limitate alla presenza in studio a L’Isola dei Famosi L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

361_magazine : Cecilia all’Eurovision - Gossiplive_it : #CeciliaRodriguez racconta la sua prima volta?? #isola - leccesocialtour : Nel Salento sempre più volti noti, arrivano anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - LeccePrima… - giovanna_leghi : @FaTinaameta MCS tiene una rubrica su setti.le NUOVO scrive Lila sua non aspettiamo le scuse altri personaggi l'ul… - zazoomblog : Cecilia Rodriguez terrorizzata in casa: succede tutto all’improvviso caos totale - #Cecilia #Rodriguez… -

Veronica Cozzani, tutti pazzi per la signoraVeronica Cozzani è la moglie di Gustavoe madre di Belen,e Jeremias. Ai fan della famiglia, naturalmente, non è nuovo il nome dell'argentina, che è uscita allo scoperto soprattutto nell'ultima edizione dell' ...Jeremias, fratello minore di Belene maggiore diè noto per aver partecipato a numerosi reality televisivi come il Grande Fratello Vip e ben due volte all 'Isola dei famosi , nel 2019 mentre era fidanzato con Soleil ...Cecilia Rodriguez sarà molto presto nella finale di un programma televisivo molto amato. Ecco quale annuncio ha fatto e in che modo si è resa disponibile ad avverare qualche piccolo desiderio dei ...Veronica Cozzani, moglie di Gustavo Rodriguez e madre di Jeremias, Belen e Cecilia. Parla la signora di casa Rodriguez: "Mai un reality perché..." ...