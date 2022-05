Andreucci veloce nello shakedown | ottimo Costenaro

Leggi su rallyeslalom

(Di sabato 14 maggio 2022) Arrivano i primi segnali di quello che sarà il 29° Rally Adriatico dallosostenuto nel corso della mattinata dagli equipaggi del Campionato Italiano Rally Terra e Campionato Italiano Assoluto Rally Junior. Le 72 vetture moderne, in corsa per la massima serie su sterrato e per la serie giovanile, si sono scaldate su 2km abbondanti Source