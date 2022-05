"Abbiamo i rifugi pronti": perché Helsinki non teme Putin (Di sabato 14 maggio 2022) L'adesione totale alla Nato ha dato il via alle prime ritorsioni di Putin. Ma i finlandesi vivono le minacce con apparente tranquillità: ecco i numeri dell'esercito e i bunker-gioiello di Helsinki Leggi su ilgiornale (Di sabato 14 maggio 2022) L'adesione totale alla Nato ha dato il via alle prime ritorsioni di. Ma i finlandesi vivono le minacce con apparente tranquillità: ecco i numeri dell'esercito e i bunker-gioiello di

Advertising

zhenichkka : @aniello7779 l'economia finlandese si regge su cosa? persero la guerra e iniziarono a costruire bunker e rifugi. li… - BorisRome79 : @italskipper Settimana prossima. I partiti stanno discutendo, i Verdi e la sinistra sono contrari. Noi qui abbiamo… - aranciaverde : RT @ROBYBOX: Abbiamo capito una cosa : se tutti i rifugi antiatomici Russi sono come Azovstal loro sono molto più attrezzati in caso di gue… - ControDeliap : RT @ROBYBOX: Abbiamo capito una cosa : se tutti i rifugi antiatomici Russi sono come Azovstal loro sono molto più attrezzati in caso di gue… - ROBYBOX : Abbiamo capito una cosa : se tutti i rifugi antiatomici Russi sono come Azovstal loro sono molto più attrezzati in… -