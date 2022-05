Virtus Entella | Gozzi | “Grande carattere | soddisfatto di Volpe Tifosi del Foggia…”

Advertising

Gli altri due quarti di finale: Feralpisalò - Reggiana e- Palermo. La finale dei playoff avrà luogo con partite di andata e ritorno, il 5 ed il 12 giugno. La vincente sarà promossa in ...Calcio 2021 - 2022 Serie C Girone C Squadra Palermo E' lail prossimo ostacolo che il Palermo deve superare nel percorso che porta alla B. Il sorteggio del secondo turno dei playoff ha infatti accoppiato i rosanero al club di Chiavari, quarta ...De Rose, Schenetti e Dessena sono gli squalificati di Virtus Entella-Palermo, quarto di finale dei playoff di Serie C. Brunori è diffidato ...Le vincenti di Monopoli-Catanzaro e Juventus Under 23-Padova si incroceranno in semifinale (andata mercoledì 25 maggio, ritorno domenica 29), Feralpi Salò-Reggiana e Virtus Entella-Palermo gli altri ...