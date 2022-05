Verso Sud, Zigon (Getra): Mezzogiorno cruciale nei nuovi scenari post guerra (Di venerdì 13 maggio 2022) “Il dibattito scaturito dal forum Ambrosetti conferma che il Mezzogiorno è destinato a rivestire un ruolo cruciale nei nuovi scenari geopolitici, perché rappresenta un polo logistico ed energetico di primaria importanza per la sua collocazione a cerniera tra Europa, Africa, Medio Oriente”. Lo afferma Marco Zigon, presidente del gruppo Getra e presente all’evento “Verso Sud. La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo”. “Ed è incoraggiante rilevare – continua l’industriale – che la visione del presidente del Consiglio confermi che il Sud ha tutto il potenziale per convergere rapidamente Verso il Centro-Nord, divenendo in tal modo un motore decisivo per la crescita del Paese”. Il ruolo del ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 13 maggio 2022) “Il dibattito scaturito dal forum Ambrosetti conferma che ilè destinato a rivestire un ruoloneigeopolitici, perché rappresenta un polo logistico ed energetico di primaria importanza per la sua collocazione a cerniera tra Europa, Africa, Medio Oriente”. Lo afferma Marco, presidente del gruppoe presente all’evento “Sud. La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo”. “Ed è incoraggiante rilevare – continua l’industriale – che la visione del presidente del Consiglio confermi che il Sud ha tutto il potenziale per convergere rapidamenteil Centro-Nord, divenendo in tal modo un motore decisivo per la crescita del Paese”. Il ruolo del ...

