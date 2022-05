Verso Sud: perché il Forum di Sorrento è ossigeno per il Sud (Di venerdì 13 maggio 2022) di Alessandro Paone* Da anni non c’era così tanto “sud” nel dibattito pubblico nazionale, e non veniva attribuito un valore così centrale al mezzogiorno in chiave di sviluppo e concentrazione di risorse finanziarie per il rilancio del suo assetto industriale e produttivo. Lo testimonia la straordinaria convergenza di valutazioni e giudizi emersa in questi giorni, prima nel corso dell’elezione del nuovo Presidente dell’Unione Industriali di Napoli, Costanzo Jannotti Pecci, in cui i presidenti di Confindustria Nazionale, Carlo Bonomi, di Regione Campania, Vincenzo De Luca ed il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, hanno svolto ragionamenti allineati come mai prima sulla centralità del Mezzogiorno nelle strategia economiche del paese, stimolando la platea degli imprenditori all’unità perché il cambiamento venga realizzato nel più breve tempo possibile mediante uno slancio ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 13 maggio 2022) di Alessandro Paone* Da anni non c’era così tanto “sud” nel dibattito pubblico nazionale, e non veniva attribuito un valore così centrale al mezzogiorno in chiave di sviluppo e concentrazione di risorse finanziarie per il rilancio del suo assetto industriale e produttivo. Lo testimonia la straordinaria convergenza di valutazioni e giudizi emersa in questi giorni, prima nel corso dell’elezione del nuovo Presidente dell’Unione Industriali di Napoli, Costanzo Jannotti Pecci, in cui i presidenti di Confindustria Nazionale, Carlo Bonomi, di Regione Campania, Vincenzo De Luca ed il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, hanno svolto ragionamenti allineati come mai prima sulla centralità del Mezzogiorno nelle strategia economiche del paese, stimolando la platea degli imprenditori all’unitàil cambiamento venga realizzato nel più breve tempo possibile mediante uno slancio ...

Vito_Troiano : RT @lucianoghelfi: #Draghi: il #Sud ha il potenziale per convergere rapidamente verso il Centro-Nord. Serve la giusta collaborazione tra in… - CipnesG : Verso Sud, ora in diretta da Sorrento - armdigennaro : RT @dariodangelo91: Mario #Draghi sta prendendo la parola al Forum 'Verso Sud' a #Sorrento organizzato dalla ministra @mara_carfagna. Ripo… - fisco24_info : Draghi: «Vogliamo un Mezzogiorno protagonista dei nostri tempi. È al centro dell’azione dell’esecutivo»: Nel corso… - M_Siniscalchi : RT @lucianoghelfi: #Draghi: il #Sud ha il potenziale per convergere rapidamente verso il Centro-Nord. Serve la giusta collaborazione tra in… -