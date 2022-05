Uomini e Donne, Gemma Galgani officerà le nozze di una coppia del programma: ecco quale (Di venerdì 13 maggio 2022) Biagio Buonuomo e Caterina Corradino si sono conosciuti tre anni fa a Uomini e Donne e l’amore è stato subito così forte da indurli a lasciare il programma insieme, a convivere fin da subito e a pianificare le nozze che però sono state rimandare a causa dell’epidemia di Coronavirus. A Uomini e Donne Magazine, in un’intervista pubblicata sul numero attualmente in edicola, la coppia nata nel trono over ha fatto sapere di aver riprogrammato le nozze per settembre e di aver scelte un’officiante particolare: si tratta di Gemma Galgani, che officerà il matrimonio nella location scelta dagli sposi, una spiaggia. Ospite alla cerimonia anche la dama Ida Platano, molto amica di Biagio Buonuomo e ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 13 maggio 2022) Biagio Buonuomo e Caterina Corradino si sono conosciuti tre anni fa ae l’amore è stato subito così forte da indurli a lasciare ilinsieme, a convivere fin da subito e a pianificare leche però sono state rimandare a causa dell’epidemia di Coronavirus. AMagazine, in un’intervista pubblicata sul numero attualmente in edicola, lanata nel trono over ha fatto sapere di aver rito leper settembre e di aver scelte un’officiante particolare: si tratta di, cheil matrimonio nella location scelta dagli sposi, una spiaggia. Ospite alla cerimonia anche la dama Ida Platano, molto amica di Biagio Buonuomo e ...

