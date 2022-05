Ultime Notizie – Processo Salvini, capomissione Open Arms: “Che nessun colpevole rimanga impunito” (Di venerdì 13 maggio 2022) “Che nessun colpevole rimanga impunito”. E’ quanto dice Anabel Montes, la ex capomissione della ong Open Arms, in vista dell’udienza che si terrà oggi a Palermo a carico del leader della Lega Matteo Salvini, imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per avere lasciato in mare 147 migranti nell’agosto del 2019. “Alle 9.30 inizia la prossima sessione del Processo contro l’ex ministro dell’interno italiano Matteo Salvini per sequestro di persone e abuso di potere vietando lo sbarco delle persone salvate in tre operazioni di salvataggio nel Mediterraneo centrale ad agosto 2019”, dice Montes che oggi salirà sul banco dei testimoni. “La sua difesa mi chiama a testimoniare come capo missione della ong ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) “Che”. E’ quanto dice Anabel Montes, la exdella ong, in vista dell’udienza che si terrà oggi a Palermo a carico del leader della Lega Matteo, imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per avere lasciato in mare 147 migranti nell’agosto del 2019. “Alle 9.30 inizia la prossima sessione delcontro l’ex ministro dell’interno italiano Matteoper sequestro di persone e abuso di potere vietando lo sbarco delle persone salvate in tre operazioni di salvataggio nel Mediterraneo centrale ad agosto 2019”, dice Montes che oggi salirà sul banco dei testimoni. “La sua difesa mi chiama a testimoniare come capo missione della ong ...

