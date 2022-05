Terremoto a Firenze | nuova scossa lieve in mattinata L’assessora Monia Monni | “Balleremo ancora”

DarioNardella : Aggiornamento #terremoto #firenze L'epicentro è stato a 3 km a sud ovest di #Impruneta, a 8 km di profondità, e la… - DarioNardella : Scossa di #terremoto m3.7 a 8km di profondità epicentro #Ferrone (#Firenze) . Sale operative Protezione civile alle… - SkyTG24 : #Terremoto: forte scossa di magnitudo 3.7 a Firenze, epicentro a Impruneta - Chiara02224370 : @Ilaria22841484 tutto bene li a Firenze? Ho sentito che continuano le scosse di terremoto ?? - infoitinterno : Terremoto Firenze, il sismologo: «Uno sciame con nel 2014 e 2015, possibili anche eventi più forti» -

... "Impossibile determinarne la durata, in alcuni casi sporadici si può innescare uno evento di magnitudo rilevante"Ilnon si ferma più e pere tutta la sua provincia, arriva ...'È una zona sismica nota a livello storico, ma scossa da 3.7 non può causare danni agli ...FIRENZE – Una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 2.0, è stata registrata alle 7:49 di oggi, 13 maggio 2022, da Ingv in provincia di Firenze, con epicentro sempre a Impruneta, a una profondità di ...Francesco Cigoli del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa: «Impossibile determinarne la durata, in alcuni casi sporadici si può innescare uno evento di magnitudo rilevante» ...